شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: لطلاب الفرق النهائية الاعتذار عن الامتحانات ليس رسوبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه.
على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني ، اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً، ويحق لهذه الحالات دخول امتحان الدور الثانى لهذا العام ويحتفظ الطالب بتقديراته و درجاته.
وكان قد أصدر مجلس جامعة الأزهر بيان أعلن فيه موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2020 .
وأوضح البيان أنه يراعى فى الامتحانات أن تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بما يتناسب وطبيعة الكلية.
وأضاف البيان أنه يجب التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنية منعا لتكدس وتزاحم الطلاب ، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد محدد.
وأكد البيان أن الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، و التنبيه على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة منسوبى الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية (الماسكات) والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأشار البيان إلى أن التسكين فى المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة ستبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.
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