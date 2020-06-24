شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: لطلاب الفرق النهائية الاعتذار عن الامتحانات ليس رسوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه.

على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني ، اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً، ويحق لهذه الحالات دخول امتحان الدور الثانى لهذا العام ويحتفظ الطالب بتقديراته و درجاته.