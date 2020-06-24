شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوضح الإجراءات المزمع تنفيذها غدا بلجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعا إلكترونياً مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة، تناول الاجتماع الضوابط الامتحانية الوزارية بلجان الثانوية العامة بحضور مسؤلى غرفة العمليات ومدير عام الشئون التنفيذية ومسؤول التطوير التكنولوجى لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتي جاءت خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية أمس .

في بداية الاجتماع، أكد حجازى لمديري الإدارات أن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة تعد مهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، موضحا الضوابط التي حددها نائب الوزير خلال اجتماعه أمس وحتمية تنفيذها فورا لضمان تحقيق الجودة الانضباطية للعملية الامتحانية ومتابعة مديري الإدارات الإجراءات التنفيذية الفورية لتلك الضوابط وجاء علي النحو التالي :-

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".

- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وتم تصميم اى دى تعريفى لهم وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، ومتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

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- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" من العاملين بمركز التطوير التكنولوجي بتعليم مطروح علي أن يكون العضو المكلف بتلك المهمة (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها.

- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.