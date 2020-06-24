أخبار مصر | عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر، أن عددًا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بدأت تتواصل مع موظفيها لإبلاغهم بالعودة مرة أخرى للعمل، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

يأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، منح كل وزير سلطة تحديد أعداد العاملين في الوزارات، واتخاذ قرار بإرجاع الفئات الممنوحة إجازات على الفور، إذا وجد طبيعة العمل لدى وزارته تتطلب ذلك.

وأضافت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارات والهيئات الحكومية تتواصل حاليًا مع عدد محدد من العاملين لديها، لا يتجاوز الـ 50% من القوة الفعلية، انتظارًا لاستقرار الأوضاع بشكل أكبر فيما يتعلق بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

قرارات رئيس الوزراء

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عقدت اجتماعًا أمس الثلاثاء في مقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعلن في مؤتمر صحفي، عن عدد من القرارات، تضمنت الفتح التدريجي للأوضاع في البلاد.

وفيما يلي تفاصيل القرارات:

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- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة، بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

- غلق جميع المحال الساعة 9 مساء، والمطاعم والمقاهي 10 مساءً.

- إلغاء حظر التجول عدا وسائل النقل الجماعي، تبدأ العمل في الرابعة صباحًا وتستمر حتى منتصف الليل.

- فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية، واستمرار تعليق الصلاوات الأسبوعية.

- السماح بفتح المنشآت الثقافية والمسارح ودور السينما بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، منعًا للتدكس.

- استمرار تعليق دور المناسبات.