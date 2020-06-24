مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل سقوط شبكة "كوكي" لممارسة الدعارة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل سقوط شبكة "كوكي" لممارسة الدعارة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في اتهامها بالكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه لجلسة غدا الخميس الموافق 25 يونيو لاستكمال المرافعة

حجز متهم بتصنيع كمامات مجهولة المصدر في الطالبية

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز صاحب مصنع، ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات، لإدارته مصنع بدون ترخيص بمنطقة الطالبية، لتصنيع الكمامات الطبية المجهولة المصدر، حيث ضبط بحوزته على ٨٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

المشدد 10 سنوات والغرامة لمدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "عماد.أ" 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإعفاء "خالد.أ" 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة من العقوبة.

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مجلس الدولة يرفض منح طبيبة أطفال "راسبة "درجة الماجستير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن طعن طالبة بالماجستير علي رسوبها رغم حصولها علي درجة الرأفة

سرقت الدهب على فترات".. اعترافات مثيرة لخادمة سرقت شقة بالقاهرة

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الأربعاء، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمة.

أنكر صفة للرسول.. بلاغ يتهم هذا الداعية بازدراء الدين الإسلامي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية السلفي مصطفي العدوي لازدرائه للإسلام.

5 آلاف في الساعة.. سقوط شبكة "كوكي" لممارسة الدعارة بالقاهرة

أمر المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار محمد الغمراوي، رئيس النيابة بحبس شبكة دعارة، ضبطت داخل فندق شهير، ٤ أيام على ذمة التحقيق.