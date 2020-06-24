مصر | شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب بقرية ميت عنتر في الدقهلية، على التخلص من زوجته، من خلال تلفيق تهمة الخيانة لزوجته، قبل أن يفشل في ذلك ليقوم بقتلها بدم بارد.

ونجحت مديرية أمن الدقهلية، من حل لغز العثور على جثة شابة مقتولة في منزل الزوجية بقرية ميت عنتر، حيث تبين أن زوجها تخلص منها للزواج بأخرى، بعدما فشل في إلصاق تهمة الخيانة بها وفقا لمخطط أعده مع أحد العاملين لديه.

وقال والد المجني عليها، إن زوج ابنته حاول إثبات علاقة غير شرعية بين الضحية وأحد العاملين لديه في محل الملابس، ليستطيع أن يطلقها دون أن يرد إليها حقوقها الشرعية، فجعله يرتدي نقابا، ويدخل الشقة ليأتي بعد ذلك متظاهرا بخيانتها له.

وتابع الأب المكلوم: "بعد دخول العامل الشقة، عاد لكي يوهم ابنتي أنه ضبطها متلبسة معه وسيفضحها، وبدأ يصورها والعامل، وبالطبع ابنتي رفضت محاولة الطعن في شرفها، فأمسك بسلك شاحن اللاب توب وخنقها به حتى فاضت روحها، وبجوارها ابنها يبكي دون أن تهتز شعرة في رأسه".

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

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وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل بعد فترة.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.

وتسببت الواقعة في مطالبات واسعة بتطبيق أقصى عقوبة على الزوج، عبر تغريدات قصيرة تضمنها هاشتاج "إعدام حسين"، حيث تعجب المغردون من محاولة الزوج الطعن في شرف زوجته ثم قتلها خنقًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات .