شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: توفير الكمامة القماش على البطاقات بسعر يتراوح من 9.25 إلى 10 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، أن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات القماشية على بطاقات التموين على أن يتراوح سعرها بين 9.25 أو 9.50 أو 10 جنيهات على أقصى تقدير، وأشار المصدر أن الوزارة تبذل جهدًا حاليًا بحيث لا يتجاوز السعر عن 10 جنيهات للكمامة القماشية، خاصة وأن سعرها في الأسواق بنفس المنتج يتجاوز 20 جنيها.

وأشار المصدر، أنه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات وتوفيرها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الاسعار المقررة، مشيرًا إلى أن طرح الكمامات على البطاقات اختياريًا للمواطن وأن الهدف منه توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.

وتأتي تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توفير الكمامات أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف الوزير، أن تلك الخطوة تأتي حرصًا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.

وشدد المصيلحي، على أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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