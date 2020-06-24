شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ 37 ألفًا و968 وحدة «إسكان اجتماعي» بـ٦ أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات. واستهل «بهجات»، جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ٨٠٠ فدان لمتابعة الأعمال الجارية، وتشمل أعمال الطرق والمرافق، وأشاد بحجم الجهود المبذولة واستكمال الأعمال المتبقية. وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على مواصلة وتكثيف الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم باقي الوحدات المتبقية بالمشروع في أسرع وقت. كما تفقد مشروع سكن مصر لمتابعة موقف أعمال المرافق ورصف الطرق الجارية، مطالباً بتقديم برامج زمنية مكثفة للانتهاء من أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم الفائزين بالوحدات في أقرب وقت ممكن. من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد واحدة من كبرى المناطق التي تضم عدداً من وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى ٤٢ ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧٩٦٨ وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع. وأضاف أن المنطقة مقسمة إلى ٤ قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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