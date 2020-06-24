شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من توصيل المرافق لـ41 عمارة بـ«الإسكان المتميز» في دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والمرافق لـ41 عمارة بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم 20 عمارة بالمشروع للفائزين بها فور الانتهاء من اعتماد مواعيد التسليم، والتى من المقرر أن تكون خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

وأضاف «رجب» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم طرح 21 عمارة متبقية بالمشروع في أقرب وقت، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب باقي العمارات وهى جاهزة للطرح،، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من تركيب عدد( ٤) أكشاك محولات بقدرة (ألف.ك.ف )، وتربيط الكابلات واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات حتي تكون جاهزة للتسليم للحاجزين أو الطرح على المواطنين.

وذكر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم التنبيه على جميع الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع.