شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأفغانستان: شركة مصرية وقعت عقد مشروع إنشاء محطة طاقة بمزار شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير هاني صلاح، سفير مصر لدى أفغانستان، أن إحدى الشركات المصرية قد نجحت في النفاذ إلى السوق الأفغاني من خلال توقيع عقد مشروع إنشاء محطة طاقة بسعة 59 ميجاوات بقيمة تبلغ 89 مليون دولار في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان، بما يزيد من الطاقة الكهربائية في أفغانستان بنسبة 30% ويُسهم في إيجاد 200 فرصة عمل مباشرة وأعداد كبيرة من فرص العمل غير المباشرة.

وأضاف «صلاح» أن هذا المشروع يُمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في العلاقات المصرية الأفغانية تعمل على تفعيل التواجد المصري في أفغانستان، ويساعد على نفاذ مزيد من الشركات المصرية إلى السوق الأفغاني الواعد خلال الفترة المقبلة، كما يُمكِن شركات الكهرباء والمقاولات المصرية من الدخول إلى أسواق دول آسيا الوسطى من خلال الربط الكهربائي بينها وبين محطة الطاقة المُزمع إنشائها شمالي أفغانستان.