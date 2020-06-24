شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمين» تخاطب «الصحة» لعلاج مراقبي الثانوية حال إصابتهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم خلف الزناتي، نقيب المهن التعليمية، الأربعاء، بخطاب إلى الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، للمطالبة بإقرار بروتوكول خاص بعلاج المعلمين من مراقبي امتحانات الثانوية العامة، المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أو من يظهر عليهم أعراض المرض منهم، وذلك بعد تلقي النقابة عددًا من الشكاوى من المعلمين الذين يعانون من أعراض كورونا في جميع محافظات مصر.

وتقدم «الزناتي» في خطابه، الذي حصلت عليه «المصري اليوم»، بـ«الشكر والتقدير لوزير الصحة على دورها الفاعل والملموس فيما تقدمه المؤسسة الطبية المصرية والتي ترأسها وتتحمل المسؤولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض يخوض معركة شرسة دون علاجات معتمدة ناجحة أو أمصال واقية ولكن بالروح المتوثبة بالإيمان العميق والموهبة الطبية».

وأضاف: «إيمانا من نقابة المعلمين بدورها الوطني والمسؤول تجاه أعضائها المعلمين وبمناسبة بداية امتحانات الثانوية العامة والتي يشارك فيها أكثر من مائة وخمسون ألف معلم في أعمال الملاحظة على اللجان وأعمال التصحيح وأعمال الكنترول، فقد تلاحظ أنه بعد انتهاء اليوم الأول من الامتحانات وجود تزايد في أعداد المعلمين الذين يعانون من أعراض مرض كورونا في جميع محافظات مصر ولا نجد طريقا واضحا لهم».

وطالب نقيب المعلمين بـ«تحديد نظام للزملاء المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات الذين يقدمون خدمة للوطن عند الاشتباه بأي أعراض فيروس كورونا ماذا يتم عمله وإلى أين يتوجهون، وذلك حفاظًا عليهم».

وأوضح «الزناتي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «غرفة عمليات النقابة تلقت عدة بلاغات من مختلف المحافظات من معلمين بالاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما استدعى ضرورة تدخلنا على وجه السرعة لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية والعبور بها إلى بر الأمان، لذلك تقدمنا بطلب لوزيرة الصحة بتخصيص بروتوكول علاج للمعلمين من مراقبي الامتحانات حفاظا على صحتهم وصحة أبنائنا الطلاب».

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