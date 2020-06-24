شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة بني سويف الجديدة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس، أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة، يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/٦/٢٦ من الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لعمل الصيانة اللازمة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.