شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات سياسية بين مصر والتشيك حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد، يوم 23 يونيو الجاري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، جولة مشاورات سياسية بين مصر والتشيك، برئاسة السفير د. بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وMartin Tlapa، نائب وزير الخارجية التشيكي لشؤون الدول غير الأوروبية والمسائل الاقتصادية والتنموية، وبحضور نائبي وزير الخارجية التشيكي للشؤون الأوروبية والمسائل الأمنية والمتعددة الأطراف، بما يعكس أهمية العلاقات بين البلدين.

كما شارك في المشاورات، السفير المصري في براج، ونواب مساعدي وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وحوض النيل والمشرق العربي.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الأدوية واللقاحات لكافة دول العالم دون تمييز.

تناولت المحادثات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك على الصعيد السياسي لاسيما الزيارات الثنائية رفيعة المستوى عقب انتهاء القيود الاحترازية لجائحة الكورونا، وقد أكد الجانب التشيكي تقديرهم لتميز العلاقات الثنائية، موضحاً أن مصر تعتبر شريك حيوي هام بالنسبة للتشيك في منطقة الشرق الأوسط.

عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر وجمهورية التشيك حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وأكد السفير د. بدر عبدالعاطي على تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب التشيكي، وتم الإتفاق على أهمية افتتاح معرض ملوك الشمس بالعاصمة براج باعتباره أحد أبرز دعائم العلاقات بين مصر والتشيك، وكذا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجال الترويج السياحي بين مصر والتشيك وكذا دول مجموعة الفيشجراد، كما أوضح اهتمام مصر بعودة السياحة الوافدة إليها، لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مؤكداً على أن معدلات الإصابة في المحافظات السياحية مثل البحر الأحمر، وجنوب سيناء محدودة للغاية.

على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، تم الاتفاق على أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون لدفع تلك العلاقات إلى أفاق أرحب خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمارات بين البلدين، وتشجيع الجانب التشيكي على الاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوه السفير د. بدر عبدالعاطي بموقع مصر المتميز كبوابة لأفريقيا والمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية. كما أعرب عن اهتمام مصر بالاستفادة من المجالات التي تتمتع فيها التشيك بميزة نسبية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

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ومن جانبه، أكد الجانب التشيكي على حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات الثنائية المختلفة، وتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

تناولت المشاورات أيضا عدداً من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا، وتطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، حيث عرض الجانب المصري عناصر موقف مصر تجاه هذه الملفات، وذلك في إطار تبادل الرؤى ووجهات النظر بين الجانبين إزاء هذه القضايا.