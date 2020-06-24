شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي رئيس مؤسسة «بنحبك يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، المهندسة زينب بشير، رئيس مؤسسة «بنحبك يا مصر».

ووجهت الوزيرة خالص الشكر إلى القائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية، مثمنةً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة. وقالت المهندسة زينب بشير إن المؤسسة تهدي عددًا من الكمامات الطبية للعاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من شعور المؤسسة بالمسؤولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم.