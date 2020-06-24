شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القليوبية»: إطلاق لجان متابعة استعدادًا لفتح المساجد السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم إطلاق لجان متابعة من مديرية الأوقاف لتحديد المساجد التي سيتم فتحها أيام الأسبوع عدا الجمعة طبقا للقواعد والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء وسيتم الإعلان عن المساجد التي سيتم فتحها، اليوم، ليتم تطهيرها لاستقبال المصلين، السبت المقبل، وجرى التأكيد على عمال المساجد بالتنبيه على مرتادى المساجد بارتداء الكمامات وإحضار سجادة الصلاة.

فيما أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرو المديريات الخدمية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا عقب عودة النشاط تدريجيا وتعميم توجيهات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد مخالفيها.

وكلف المحافظ، الجهات الرقابية من الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمرور الدورى على المحلات والكافيهات المرخصة وأخذ التعهد اللازم بالتزام القائمين على الأنشطة التجارية بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل منها توفير المطهرات والتباعد الاجتماعى وعدم الزحام وحظر تقديم الشيشة واستخدام الكواشف الحرارية وحال ثبوت أي مخالفات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية سيتم غلق النشاط فورا.