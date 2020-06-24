شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تبحث مع مسئولي «سامسونج مصر» زيادة استثمارات الشركة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الأربعاء، لقاءً موسعًا مع وفد شركة سامسونج العالمية ضم شونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، وجهوان لي، رئيس الشركة للمبيعات، وعدد من مسؤولي الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزير إن الحكومة تقدر استثمارات شركة سامسونج العالمية الكبيرة في السوق المصري والتي توفر الآلاف من فرص العمل بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن مشروع الشركة في مصر ساهم في زيادة صادرات الالكترونيات المصرية للأسواق العالمية حيث تصدر الشركة ما يزيد عن 85% من إنتاجها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأسواق الدول العربية وأسواق الدول الأوربية وعدد من أسواق دول القارة الإفريقية.

وأشارت جامع إلى دعم الوزارة لخطط الشركة التوسعية بالسوق المصري والتى تتضمن انشاء مصانع جديدة لإنتاج شاشات الحاسب الآلي بجانب مصنع إنتاج التليفزيونات وباستثمارات تبلغ 84 مليون دولار على 5 سنوات، لافتة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التنسيق بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وشركة سامسونج لاستكمال اجراءات انشاء التوسعات الجديدة.

واكدت الوزيرة التزام الوزارة الكامل بدعم كافة المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرى سواء المحلية أو الأجنبية من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والتجارية والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات من خلال الوزارة واجهزتها وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مشيرة إلى امكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بدول القارة الأفريقية في الترويج لمنتجات الشركة وتوفير الفرص التصديرية بمختلف اسواق القارة.

وحول رغبة الشركة في تطوير سلاسل الامداد لتصنيع مستلزمات الانتاج الخاصة بشركة سامسونج اكدت جامع دعم الوزارة لهذا التوجه بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة في توطين صناعة الإلكترونيات وكذا لتحقيق رؤية وخطة الوزارة في احلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الأمر الذي يزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي

ومن جانبه، أكد شونكي كوان، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج للإلكترونيات في مصر، دعم الشركة للدولة المصرية من خلال استمرار منظومة العمل والانتاج بمشروعاتها في مصر إلى جانب تنفيذ توسعات استثمارية جديدة تسهم في مساندة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بأهمية كبيرة من جانب الشركة خاصة وأنها تمثل احدي الدول المحورية بالمنطقة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الاقليمية والدولية.

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واضاف أن الشركة حريصة على نقل التكنولوجيات والخبرات والمعرفة الكورية للاقتصاد المصري من خلال توطين عدد من الصناعات الجديدة وتوفير برامج تدريبية للكوادر المصرية بكوريا في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، مشيراً في هذا الإطار إلى سعي الشركة للاستفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.