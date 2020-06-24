شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: نسعى لتفعيل دور التعاونيات لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، المحاسب أحمد زهير مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، لبحث تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولى اهتماما كبير بالتعاونيات وتسعى لربط نشاطها ببرامج الوزارة المتنوعة، وخاصة برنامج فرصة للتشغيل والذي يهدف لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً.

وأضافت القباج أن هناك فرصة للتعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي وباقي الاتحادات التعاونية في مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ٬ في المحافظات المختلفة استهداف الأسر الأكثر احتياجاً .

من جانبه، قام رئيس الاتحاد بشرح أهم القطاعات التي يعمل بها الاتحاد ومجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورغبة الاتحاد في إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض أوضاع الاتحاد التعاوني الإنتاجي والجمعيات التعاونية بشكل عام وطرق تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات للمواطنين.

Advertisements