شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يحدد موعد امتحانات الفرق النهائية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، الأربعاء، موعد امتحانات الفرق النهائية، وذلك يوم 4 يوليو.

يذكر أن المجلس الاعلى للجامعات عقد أمس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والذى تقرر خلاله أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبارا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن انعقاد مجلس الجامعة في هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالى الحالى الذي ينتهى بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت جامعة الأزهر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شانها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبى الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها في مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

وأبدت عدد من الكليات استعدادتها لعقد الامتحانات إلكترونيا، بينما أعلنت عدد من الكليات انتهائها من التجهيزات لإعداد مقر اللجان في ضوء الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث اصدر طلاب العديد من الكليات بيانات تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك تطالب الجامعة بالاكتفاء بتقديم مشروع بحثى على غرار طلاب فرق النقل، أو عقد اختبار إلكترونى إن كان في مقدرة الكلية، أو تقيمهم من خلال معدل متوسط الثلاث سنوات ونصف للفرقة الرابعة أو الأربعة والنصف للفرقة الخامسة من السنوات الماضية.

وكانت جامعة الأزهر قررت إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ في 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك في اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.

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