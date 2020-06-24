شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: لاصحة لفرض ضريبة شهرية على مستخدمي «الآيفون» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه لاصحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة «الآيفون» في مصر.

وذكر بيان لوزارة المالية، الأربعاء، أن «التصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتمت للحقيقة بأي صلة»، مهيبًا بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.