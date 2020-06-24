شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن موقف 31 ألف مواطن من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على احتفاظ كافة المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ / 2020م بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام 1442هـ / 2021م دون تقديم طلب جديد، وذلك في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بتاريخ 22/6/2020 باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج .

جاءت تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خلال لقاءها وفداً من أصحاب المعاشات، ضم النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، وعدد من أصحاب المعاشات.

هذا وقد بلغ عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام نحو 31 ألف مواطن، للفوز بعدد 12 ألف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات.

ومن جانبه أكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه سيتم دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح والبالغ عددهم 669 متقدم للأشراف.