شكرا لقرائتكم خبر عن براءة خالد صلاح و3 محررين بجريدة الخليج 365 من تهمة سب منى الغضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد الحينى، ببراءة خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، و3 محررين بالجريدة، وهم: كريم صبحى، ودينا الحسينى، ومحمد أبو ضيف، من تهمة سب وقذف منى الغضبان .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحينى، وبعضوية المستشارين أحمد سالم، وعمرو أباظة، حيث قضت المحكمة اليوم الأربعاء بإلغاء حكم أول درجة الذى صدر بحبس الصحفيين سنتين، وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم، وقضت ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم من المدعية .

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وحضر عن الصحفيين المستشار أنور الرفاعى المستشار القانوني لجريدة السابع، وأبدى دفوعه أمام هيئة المحكمة بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، ودفع أيضا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما دفع ببراءة الصحفيين لاثبات صدق ما تم كتابتة من أخبار ووقائع.

وثقة من الصحفيين في عدالة القضاء المصرى، تقدموا بطعنهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاستئناف والتي نظرته المحكمة اليوم الأربعاء، وقررت براءتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم إحقاقا للحق.