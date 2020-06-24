شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسئولى جروب "ثانوية عامة 2020" لتسريب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بأسيوط لإدارتهما "مجموعة" على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه "ثانوية عامة 2020" عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان .

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، عن أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على تطبيق "واتس آب" ويقوم بإدارته "طالبان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط".

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام| ، ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهما وضبطهما ، وعثر بحوزتهما على "هاتفين محمول" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بقصد الإستفادة مادياً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



متهم