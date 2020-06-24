شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعقم المدن الجامعية قبل بدء امتحانات الفرق النهائية 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جامعة الأزهر بعمليات تعقيم للمدن الجامعية تمهيدا لتسكين طلاب الفرق النهائية بها في امتحانات نهاية العام المقرر انعقادها 4 يوليو القادم، وتستمر عمليات التعقيم وفقا لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أصدر مجلس جامعة الأزهر بيان أعلن فيه موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2020 .

وأوضح البيان أنه يراعى فى الامتحانات أن تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بما يتناسب وطبيعة الكلية.

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وأضاف البيان أنه يجب التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنية منعا لتكدس وتزاحم الطلاب ، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد محدد.

وأكد البيان أن الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، و التنبيه على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة منسوبى الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية (الماسكات) والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن التسكين فى المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة ستبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.