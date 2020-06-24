شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ القائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة العيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد روى جونثالو بواس الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لبلاده.

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