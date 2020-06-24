شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. قطع المياه عن مدينة بنى سويف الجديدة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس، أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، قطع المياه عن المدينة لمدة 7 ساعات اعتبارا من بعد غد الجمعة من الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لعمل الصيانة اللازمة بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية .

وأوضح المهندس اشرف عبدالرحمن، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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كان المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، قد أكد أن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة قامت بتكثيف أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة إبني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم مكتب ايرادات وتحصيل المياه ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية وجميع الطرق المؤدية له.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن إلى أنه تم استكمال تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات ومدرسة النهضة الرسمية للغات، وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التى يتخذها جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.