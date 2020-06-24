وزيرة الهجرة تستقبل المهندسة زينب بشير وتقبل تبرعات بــ "نحبك يامصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر"، بمقر الوزارة لبحث سبل التعاون في ضوء التنسيق والتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني.
ووجهت الوزيرة خالص الشكر إلى القائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية، مثمنةً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.
من جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزيرة الهجرة لتشجيعها منظمات المجتمع المدني وتقديرها لدور وجهود المؤسسة، مشيرة إلى أن تلك المنظمات وجب عليها المشاركة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وأضافت المهندسة زينب بشير أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة ستقوم بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسئولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم.
جدير بالذكر أن المؤسسة للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بهدف العمل المجتمعي والخيري مستندة إلى العمل المؤسسي من أجل المساهمة مع مؤسسات الدولة في تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع في مجالات الحياة الأساسية كالتكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومختلف المشروعات الحياتية والتنموية.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،تابعت وصول عدد من المصريين العالقين بالخرطوم خلال عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل في السفارة المصرية بالخرطوم.
ووصل العالقون المصريون فى دولة السودان إلى الأراضى المصرية اليوم الثلاثاء، وسط كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات التى ستنقل المواطنين من المعبر، وكذا التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات خلال استقبال أبنائنا عند وصولهم.
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