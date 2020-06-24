شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل المهندسة زينب بشير وتقبل تبرعات بــ "نحبك يامصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر"، بمقر الوزارة لبحث سبل التعاون في ضوء التنسيق والتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني.

ووجهت الوزيرة خالص الشكر إلى القائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية، مثمنةً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

من جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزيرة الهجرة لتشجيعها منظمات المجتمع المدني وتقديرها لدور وجهود المؤسسة، مشيرة إلى أن تلك المنظمات وجب عليها المشاركة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضافت المهندسة زينب بشير أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة ستقوم بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسئولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم.

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جدير بالذكر أن المؤسسة للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بهدف العمل المجتمعي والخيري مستندة إلى العمل المؤسسي من أجل المساهمة مع مؤسسات الدولة في تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع في مجالات الحياة الأساسية كالتكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومختلف المشروعات الحياتية والتنموية.