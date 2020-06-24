شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لجان متابعة مكثفة للتأكد من جاهزية لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على استعداد اللجان الامتحانية للشهادة الثانوية العامة لاستقبال الطلبة غدا وتوفير كافة المستلزمات، كما وجه مديرى، عموم الإدارات التعليمية، بتشكيل لجان وفرق متابعة، للمرور علي اللجان والتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات من الكمامات والمعقمات والمطهرات وغيرها.

ووجه مدير تعليم القاهرة بالتأكد من تشغيل بوابات التعقيم الإلكترونية والتأكد من تعقيم اللجان قبل دخول الطلبة، وبعد انتهاء الامتحان وإعداد تقرير سريع، والإبلاغ فورا عن اي تقصير ، قائلا: لا تهاون مع المقصرين فالامتحانات خط أحمر .

وأوصى عطية بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، مشددا على عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات والاجراءات القانونية الخاصة بالامتحانات.

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وطالب مدير المديرية الجميع بضبط النفس فى التعامل واحتواء المواقف المختلفة والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية ، مشددا على الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على نظام سير اللجان وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري وعدم التكدس أمام بوابات اللجان .

كما استجاب عطية لشكوى أولياء الأمور من بعض اللجان ووجه مديري العموم علي الفور لاتخاذ اللازم، مطالبا الطلبة تنفيذ التباعد والحفاظ على المسافات الامنة، حرصا علي صحتهم وسلامتهم، كما ناشد أولياء الأمور بعدم المكوث أمام اللجان.