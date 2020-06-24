شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الافتتاح الرسمى لمنظمة المدن والحكومات عقب استعادة حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة فى اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع ان محافظة القاهرة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية، كما أنها تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة اغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها متعهدا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه القيام بأداء أعمالهم على أكمل وجه.

وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية فى يونيو 2019 تحت عنوان " المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة " بمدينة القاهرة والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية معربًا عن تطلعه ان تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود مؤكدا أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة ، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا للمجلس التنفيذي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

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وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمى - والذى كان مقررًا مارس الماضى وتأجل بسبب جائحة كورونا _ عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة، وستناقش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام 2020 للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية 2030.

شارك فى الاجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية .