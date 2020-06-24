شكرا لقرائتكم خبر عن وجه القمر المبتسم يظهر في سماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وبداية الليل، واحدا من التضاريس المميزة على سطح القمر، وهي منطقة تسمى (مير كريسيوم) أو "بحر الشدائد" بسماء مصر والوطن العربي، وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المنطقة عندما تكون في وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض، تبدو كوجهة يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت في الحقيقة مجرد شكل عشوائي. وأوضح التقرير أن هذا الوجه المبتسم يظهر عندما تكون منطقة (مير كريسيوم) في مجال الرؤية وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية، يضيء التلال المتقوسة التي تشبه (الفم) و أسفل الفوهتين اللتان تمثلان (العينين)، هذا المنظر يتكرر في بداية كل شهر قمري. Advertisements

يذكر أن العالم شهد مؤخرا كسوفا حلقيا للشمس تزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م.

وشوهد هذا الكسوف ككسوف جزئي في (جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي)، وشوهد حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس