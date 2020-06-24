شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلى لشارع مراد من 9 مساء اليوم حتى 4 صباح غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء قطع عرضى لشارع مراد عند تقاطعه مع شارع قرة بن شريك بالاتجاهين لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع وذلك لمدة يوم واحد ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الرابعة صباح غد الخميس، وذلك خلال ساعات حظر التجول.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية والإشراف على الأعمال ورد الشىء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين لخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

Advertisements

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية في إطار سعي المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بالتعدى عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الإنترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدى على خط التنظيم بالشارع إضافة إلى تغيير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل، مؤكداً توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان بالإضافة الي تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.