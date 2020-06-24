شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعد جداول تشغيل جديدة لتطبيقها من السبت واستمرار الحركة حتى منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت شركة المترو إعداد جداول تشغيل جديدة لتطبيقها من السبت المقبل تشمل استمرار تشغيل حركة الخطوط الثلاثة يوميا حتى 12 منتصف الليل، بعد قرار إلغاء حظر التجوال، بحيث تراعى الجداول القرارات الأخيرة ومنع التكدسات .

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وأكد مصادر لـ ”الخليج 365” أنه سيتم مد ساعات التشغيل اليومى لتصل يوميا إلى 19 ساعة مع بداية التشغيل اليومى 5.15 صباحًا، بجانب استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا من أعمال تعقيم وتطهير للمحطات والقطارات والتنبيه على الركاب ارتداء الكمامات.