شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: وزارة الصحة تؤكد مطابقة واقى الوجه الشفاف للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد وزارة الصحة ممثلة فى مكتب مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة العدوى واقى الوجه الشفاف من إنتاج المجموعة الوطنية للأوقاف للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن وزارة الصحة أكدت أنه مطابق للمواصفات، وأن المادة البلاستيكية المصنوع منها الواقى من نوعية جيدة تتيح إعادة التطهير والاستخدام أكثر من مرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق أسعار ومنافذ بيع "درع الوجه الواقى" للحماية من فيروس كورونا، الذى تنتتجه الورش الإنتاجية بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لحماية المستخدمين من الرذاذ ناتج السعال أو العطس، ولتقليل استخدام اليد على الوجه مباشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن القناع مقاس 27 × 22 بـ (50 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

ومقاس خاص بالمستشفيات 30 × 22 بـ (55 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

ومقاس خاص متحرك 34 ×22 بــ (65 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

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وأوضحت الوزارة أنه يتم بيع القناع فى منافذ المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وهى:

القاهرة : 1ش عصام الدالى – الدقى – الجيزة .

الإسكندرية : 32 ش صلاح سالم – أمام قسم العطارين .

البحر الأحمر : معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – ميدان النجدة – مدينة الحرفيين – الغردقة .

المنيا : 78 ش الحرية – كورنيش النيل – برج إيتاب – الدور السادس .

أسوان : مقر المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – برج رقم 10 – أبراج سما أسوان – الدور الثالث.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه نظرًا لشدة الطلب على المنتج حيث تم بيع (6000) درع خلال الأسبوع الأول، جار التوسع فى خطوط الإنتاج، لافتة إلى أنه من الجهات التى حصلت على الدرع: "مستشفى الحسين الجامعى – مستشفى الزهراء الجامعى – معهد القلب – مستشفى الدعاة – بعض مستشفيات الحميات (تبرع من الجمعيات الأهلية) - بنك فيصل الإسلامى – مجموعة من شركات تداول الأوراق المالية – مجموعة من شركات المقاولات" .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير القناع (الدرع الواقى المتحرك)، وأنه للشراء أو الاستفسار يمكن التواصل مع العلاقات العامة لطلب الكميات وخدمة التوصيل ومعرفة تكلفة التوصيل ، وذلك عبر الواتس : "01003896819"، على أن يتم تشغيل خاصية الخط الساخن رقم (19695) بدءًا من يوم الأربعاء المقبل ، علمًا بأن تكاليف التوصيل ستثبت في فاتورة التسليم حسب الكمية والمكان .