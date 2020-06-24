شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نؤمن بدور منظمة المدن الأفريقية أفريقياً ودولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تطلع مصر لدى الخروج من أزمة جائحة كورونا إلى دعوة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، للمشاركة فى النسخة الثانية من مؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة"، لكى يصبح هذا المؤتمر تقليداً سنوياً من أنشطة المنظمة ، مؤكداً حرص مصر علي سداد مستحقاتها و اشتراكاتها في ميزانية المنظمة حيث تم سداد مستحقاتنا لأعوام 2016 / 2017 / 2018 وستعمل خلال الفترة القادمة لسداد باقي المستحقات إيمانا من القاهرة بدور المنظمة الفاعل علي الساحة الافريقية و الدولية.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تعمل وفي أقرب وقت علي توقيع اتفاقية مقر إقليم دول شمال أفريقيا والتي تم إقرارها في احتفالية تليق بافتتاح مقر الاقليم، والذي سيكون منبراً لكل المدن الأفريقية.

جاء ذلك فى كلمة شعراوى التى ألقاها فى افتتاح أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والتى عقد بالفيديو كونفرانس ، بمشاركة محمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وماكورة كوليبالي رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الافريقية-ريفيلا وأعضاء المجلس التنفيذي .

وأضاف شعراوى أن وزارة التنمية المحلية ومن خلال ذراعها التدريبي (معهد سقارة للتنمية المحلية) استضافت الدورة الأفريقية الأولي للكوادر الافريقية العليا في مجال التنمية المحلية في ديسمبر من العام الماضى بمشاركة 27 متدرب من 19 دولة أفريقية حيث تم على مدار ثلاثة أسابيع تداول العديد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المحلية ، ونتطلع للانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع الذراع التدريبي للمنظمة المدن الافريقية (ألجا).

ووجه شعراوي الدعوة لرئيس المنظمة الدولية للمشاركة في توقيع اتفاقية المقر وافتتاح مقر مدن شمال أفريقيا في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك في النسخة الثانية لمؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة".

ورحب وزير التنمية المحية بأعضاء المجلس الجدد والذين انضموا حديثاً للمجلس التنفيذي متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة ، لافتاً إلى أن التعاون بين مصر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بلغ قدراً يستحق الاحترام والتقدير.

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وقال شعراوى، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإنفتاح على القارة الأفريقية خاصة بعد الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقى يقوم حالياً بالعمل مع وزراء التنمية المحلية الأفارقة في اللجنة الثامنة التابعة للاتحاد الافريقي من أجل تعزيز العمل التنموي المحلي الافريقي والذي تؤدى فيه المدن الافريقية دوراً رائداً ، مضيفاً أنه وجه الدعوة لاستضافة القاهرة لأعمال مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة أعضاء اللجنة الثامنة، وهو ما سيوفر لنا منصة جديدة لدعم نشاطنا وتعميق التعاون مع الاتحاد الافريقي وترسيخ دور المدن كقاطرة للعملية التنموية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يجرى العمل حالياً علي الانتهاء من الاستحقاقات المطلوبة للتوقيع والتصديق علي الميثاق الافريقي لدعم اللامركزية وقيم ومبادئ الحكم المحلي والميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والإدارة.

وأضاف شعراوى : وكان لنا شرف استضافة مقر مدن شمال أفريقيا وهو المقر الذي بذلت محافظة القاهرة جهداً مميزا في إعداده على أفضل صورة كما استضفنا الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة في يونيو 2019 ، وكذلك أعمال شبكة النساء المحليات الافريقية "الريفيلا" ، وتابع الوزير : وشهدت هذه الاجتماعات مع ريفيلا مصر التي تم تشكيلها لتصبح عضواً فاعلا في ريفيلا الافريقية ، كما تم عقد المؤتمر الهام بعنوان "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة" تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه رئيس مجلس الوزراء بحضور نخبة من قادة العمل التنموي ووزراء التنمية المحلية والعمد والمحافظين الأفارقة لبحث كل التحديات التي تواجه مدننا.

وأشار الوزير إلى أنه وبمناسبة تواجد ماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحليين المنتخبة الافريقية – الريفيلا، فلقد قامت الوزارة بتعيين عدد كبير من القيادات النسائية لتبؤ مناصب في رئاسة المدن والأحياء وسكرتير عموم مساعدين للمحافظات ، بالإضافة إلى إصدار السيد رئيس الجمهورية قراراتً بتعيين عدد من النائبات للسادة المحافظين، مما سيعزز من قدرات " ريفيلا – مصر "ويدعم دور ونشاط المرأة في محافظات ومدن مصر المختلفة.

وطالب شعراوي المجلس التنفيذي بدراسة الاقتراح الخاص بإدماج اللغة العربية ضمن اللغات العاملة بالمنظمة للحاجة لإتاحة المادة العلمية والخبرات المتداولة أفريقيا للمدن الناطقة بالعربية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل مع عدد من المدن والبلدان العربية، وتسعى من خلال عدد من الشراكات الدولية تدبير الاعتمادات المطلوبة لهذا الغرض.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته " وتعاهدكم مصر بالعمل من أجل دعم جهودكم خلال المرحلة القادمة، ووضع كل خبراتنا وكل معارفنا ومواردنا بما يحقق أهدافنا وتكليفات المجلس التنفيذي الذي أتمنى له النجاح في دورته الحالية " .