شكرا لقرائتكم خبر عن التصامن : نسعى لتفعيل دور التعاونيات لتحقيق التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي المحاسب أحمد زهير مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الانتاجي .

وصرحت الوزيرة أن الوزارة تولى اهتمام كبير بالتعاونيات وتسعى لربط نشاطها ببرامج الوزارة المتنوعة وخاصة برنامج فرصة للتشغيل والذي يهدف لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً .

وأضافت القباج أن هناك فرصة للتعاون مع الاتحاد التعاوني الانتاجي وباقي الاتحادات التعاونية في مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ٬ في المحافظات المختلفة استهداف الأسر الأكثر احتياجاً .

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من جانبه قام رئيس الاتحاد بشرح أهم القطاعات التي يعمل بها الاتحاد ومجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورغبة الاتحاد في إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الأقصر .

وخلال الاجتماع تم استعراض أوضاع الاتحاد التعاوني الانتاجي والجمعيات التعاونية بشكل عام وطرق تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات للمواطنين