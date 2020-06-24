ضبط عاطل سرق 13 خاتم فضة من مسكن بمدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم أبوقرقاص بالمنيا) لقيامه بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم.
بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المغافلة" إبان قيامه باصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن المشار إليه، وضبط بحوزته (13 خاتم فضة "المستولى عليهم") كما تم بإرشاده ضبط باقي المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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