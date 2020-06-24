25 أغسطس.. الحكم على بهي الدين حسن بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة للحقوق، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء، لجلسة 25 أغسطس للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهي الدين محمد حسن فئ القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.