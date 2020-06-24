25 أغسطس.. الحكم على 8 متهمين في قضية "ميدان الشهداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حجز إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 25 أغسطس للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

كانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد ، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.