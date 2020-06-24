لسوء معاملته لهم.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة نجلها و٢ آخرين في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في فك لغز مقتل شخص داخل شقته على يد مسلحين بالوراق تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ونجله و٢ آخرين بسبب سوء معاملته لهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم الوراق يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بعيار نارى بالرأس، وما قرره نجله بأنه حال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم فوجئ بدخول شخصين مجهولين للمنزل أصطحبه أحدهما إلى غرفة نومه التي يتواجد بها والدته وأشقائه، وتوجه الآخر وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" إلى غرفة نوم والده وسماعه صوت عيار ناري وفرا هاربان.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، عن تحديد مرتكبي الواقعة (زوجة المجني عليه، نجل المجني عليه، عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"، سائق "توك توك" - جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابه الواقعة وقرر المتهمان "زوجة المجني عليه ونجله" أنه نظراً لسوء معاملة المجني عليه لهما وتعديه عليهما بالضرب وإجباره للمتهم الثاني على العمل للمشاركة في مصاريف المنزل عقدا العزم على التخلص منه.

وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالاتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص من المجنى عليه مقابل تحصله على مبلغ مالي 500 ألف جنيه فاستعان الأخير بالعامل الثاني وسائق "التوك توك"، وقام بإعداد قطعتي سلاح ناري (فرد خرطوش - فرد رصاص) والتوجه لمسكن المجني عليه باستخدام مركبة "التوك توك" لارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (2فرد محلى"خرطوش - رصاص" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة - فرد خرطوش - 14طلقة مختلفة الأعيرة –2 هاتف محمول- طقم حلى فضة"قام بشرائهم من متحصلات الواقعة)وضبط مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهم الخامس "المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.