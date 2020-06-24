إحباط ترويج 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أخصائي تحاليل، لإدارته مخزن مستلزمات طبية مخالف، وعُثر بداخل المخزن على 15 ألف كمامة وكمية من الكحول مجهولة المصدر.
ورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مخزن للمستلزمات الطبية مخالف للاشتراطات، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه (أخصائي تحاليل، مقيم بدائرة القسم )، وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على (18 جركن كحول 20 لتر – قرابة 15000 كمامة "منتج نهائي" – 5 كرتونة جاونتي طبي بكل كرتونة 50 علبة – 7 شكائر بلاستيك بداخلهم زجاجات فارغة للتعبئة).
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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