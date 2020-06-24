أخبار مصر

إحباط ترويج 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أخصائي تحاليل، لإدارته مخزن مستلزمات طبية مخالف، وعُثر بداخل المخزن على 15 ألف كمامة وكمية من الكحول مجهولة المصدر.

ورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مخزن للمستلزمات الطبية مخالف للاشتراطات، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه (أخصائي تحاليل، مقيم بدائرة القسم )، وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على (18 جركن كحول 20 لتر – قرابة 15000 كمامة "منتج نهائي" – 5 كرتونة جاونتي طبي بكل كرتونة 50 علبة – 7 شكائر بلاستيك بداخلهم زجاجات فارغة للتعبئة).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط ترويج 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا