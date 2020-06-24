مُستخدما خامات رديئة.. ضبط شخص يدير مصنع كمامات بحوزته 8500 كمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صاحب مصنع بدون ترخيص، وعُثر بداخل المصنع على 8500 كمامة غير مطابقة للمواصفات. ورد معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام (صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ووضع علامات تجارية مقلدة لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (8500 كمامة "منتج نهائي – تحت التجهيز "غير صالحة للاستخدام – ماكينات تصنيع "خياطة" – مكواة بخار – مقص شريط) وبمواجهة المتهم اعترف بإارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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