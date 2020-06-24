شعراوي: نتطلع لاستضافة مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مصر تتطلع مصر لدى الخروج من أزمة جائحة كورونا إلى دعوة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، للمشاركة فى النسخة الثانية من مؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة"، لكي يصبح هذا المؤتمر تقليداً سنوياً من أنشطة المنظمة.

وأكد في بيان، حرص مصر علي سداد مستحقاتها و اشتراكاتها في ميزانية المنظمة حيث تم سداد مستحقاتنا لأعوام 2016 / 2017 / 2018 وستعمل خلال الفترة القادمة لسداد باقي المستحقات إيمانا من القاهرة بدور المنظمة الفاعل علي الساحة الافريقية والدولية.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تعمل وفي أقرب وقت علي توقيع اتفاقية مقر إقليم دول شمال أفريقيا والتي تم إقرارها في احتفالية تليق بافتتاح مقر الاقليم، والذي سيكون منبراً لكل المدن الأفريقية.

جاء ذلك فى كلمة اللواء محمود شعراوى التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والتى عقد بالفيديو كونفرانس، بمشاركة محمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وماكورة كوليبالي رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية-ريفيلا وأعضاء المجلس التنفيذي.