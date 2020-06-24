"الزراعة": تنفيذ 150 مدرسة حقلية في الأنشطة الزراعية والحيوانية بالتعاون مع "الفاو" و"الإيفاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بتنفيذ 150 مدرسة حقلية إرشادية في مجالات (المحاصيل – الخضر - الفاكهة – الإنتاج الحيواني – التكنولوجيا المبتكرة) بمناطق عمل المشروع في مطوبس ومصر الوسطى ومصر العليا، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

يأتي ذلك تحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وفي إطار دور الوزارة في تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين.

وقال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع، إنه تم الاتفاق مع منظمة "الفاو" على تنفيذ هذه المدارس الحقلية من خلال الاستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية.. مضيفا أن المشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

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من جانبه، قال الدكتور مجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ (gef) أن هذا البرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامجا ينفذها مرفق البيئة العالمي GEF في مشروع (SAIL) على مساحة 90 ألف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أن منظمة "الفاو" تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وأنواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من آثار المناخ، مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والأرز لمحاصيل اقتصادية أخرى كالبنجر والنباتات الطبية والعطرية.

يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف من أجل توفير فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).​