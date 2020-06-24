مصر | حجز متهم بتصنيع كمامات مجهولة المصدر في الطالبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز متهم بتصنيع كمامات مجهولة المصدر في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز صاحب مصنع، ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات، لإدارته مصنع بدون ترخيص بمنطقة الطالبية، لتصنيع الكمامات الطبية المجهولة المصدر، حيث ضبط بحوزته على ٨٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة الطالبية، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ووضع علامات تجارية مقلدة لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 8500 كمامة منتج نهائي تحت التجهيز، غير صالحة للإستخدام، ماكينات تصنيع خياطة، مكواة بخار، مقص شريط.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.