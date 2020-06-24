مصر | تأجيل محاكمة متهم بـ"إهانة القضاء" لجلسة 25 أغسطس

حجزت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن، فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، والمقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وبث اخبار كاذبة، وإذاعة وبث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم في اعادة إجراءات محاكمة المتهم ابراهيم حنفي عبد الغفار وآخر في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 24 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت قد اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالسلام، تأجيلًا إداريًا.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم " يحيى.ا" صاحب قهوة، و"حسين.ا" هارب، و"علاء.أ" عامل، و"سيد.أ" ميكانيكى، و"سعاد.ا" ربة منزل، و"فاطمة.ر" ربة منزل، و"نعيمة.ع" ربة منزل.

وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجني عليه "أحمد.إ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجنى عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه، وقام باقي المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.