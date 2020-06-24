مصر | مجلس الدولة يرفض منح طبيبة أطفال "راسبة "درجة الماجستير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يرفض منح طبيبة أطفال "راسبة "درجة الماجستير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن طعن طالبة بالماجستير علي رسوبها رغم حصولها علي درجة الرأفة.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر، المتضمن إعلان نتيجة طبيبة أطفال برسوبها في الحصول علي درجة ماجيستير طب الأطفال في دور إبريل ٢٠١٢، وذلك لأن بعد منحها درجات الرأفة لم تصل الي الحد الأدنى للنجاح، مما تُعتبر راسبة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة التى تطالب بتطبيق قواعد الرأفة المعمول بها.

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وثبت للمحكمة، من كشف نتيجة امتحان الطبيبة في ماجستير الطب (القسم الثاني) طب الأطفال- دور أبريل 2012 أن مجموع درجات القسمين الأول والثاني (2000) درجة وزعت بنسبة 30% للقسم الأول أي (600) درجة، و70% للقسم الثاني أي (1400) درجة، وإذ حصلت الطبيبة في القسم الثاني على (815) درجة، فلا تكون بذلك قد حصلت على نسبة الـ 60% من المجموع الكلي لاختبارات امتحان القسم الثاني ومقدارها (840) درجة وتكون محتاجة (25) درجة للوصول لهذه النسبة.

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ولما كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة لنجاحها هو 1% من المجموع الكلي للقسم الثاني ومقداره (1400) درجة فإنه بإضافة هذه النسبة ومقدارها (14) درجة فيكون مجموع درجاتها (815 + 14 = 829 درجة) وبذلك لم تصل لدرجة النجاح وهي (840) درجة، وإذ صدر القرار المطعون فيه باعتبارها راسبة فيكون متفقًا وصحيح حكم القانون وتضحىالدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.

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ولم تأخذ المحكمة بما أوردته الطبيبة بتقرير الطعن أن الفقرة (ج) من المادة (54) من اللائحة الداخلية لجامعة الأزهر، حددت نسبة 1% فقط للنجاح أو لرفع التقدير العام، في حين أن جامعتي القاهرة وعين شمس قد حددتها بنسبة 3%، فذلك مردود بعدم جواز المحاجة في طلب منح درجات رأفة بالقواعد المطبقة في كلية أخرى.

واستندت المحكمة، علي أن لماجستير طب الأزهر امتحانان، امتحان قسم أول وامتحان قسم ثاني وتوزيع درجات التقدير النهائي بـ 30% لامتحان القسم الأول، و70% لامتحان القسم الثاني، وأن اختبارات القسم الثاني تخصص ماجستير الطب في طب الأطفال عبارة عن اختباران تحريريان في أمراض الأطفال بالإضافة إلى اختبار شفهي واختبار تحريري في رعاية الطفل بالإضافة إلى اختبار شفهي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على (60%) من المجموع الكلي لاختبارات القسم الثاني المشار إليها وتضاف درجات بواقع 1% من المجموع الكلي للنجاح في المادة.