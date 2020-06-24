مصر | "سرقت الدهب على فترات".. اعترافات مثيرة لخادمة سرقت شقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "سرقت الدهب على فترات".. اعترافات مثيرة لخادمة سرقت شقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الأربعاء، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمة.

واعترفت المتهمة أمام النيابة بالواقعة المنسوبة إليها، حيث قالت إنها تعمل خادمة عند أسرة في منطقة مصر القديمة منذ 6 شهور وكانت على علم بما لديهم من مبالغ مالية كثيرة ومشغولات ذهبية، فزين لها الشيطان قيامها بسرقة المضبوطات، وأضافت أنها كانت تقوم بسرقة المشغولات على فترات متباعد حتى لا يشك بها أحد داخل المنزل وقامت بسرقة مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد عبدالرحمن يوسف معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، لها معلومات جنائية مسجلة لقيامها بسرقة (خاتم وأسورة "مشغولات ذهبية" - مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق السكنية التى تعمل بها، كائنة بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لاستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.