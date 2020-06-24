أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا لـ آية حجازي: هذه العميلة باعت قضايا الوطن وتحالفت مع إخوان الخراب والدمار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا لـ آية حجازي: هذه العميلة باعت قضايا الوطن وتحالفت مع إخوان الخراب والدمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا لـ آية حجازي بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال رواد السوشيال: "هل يمكن لشخصية مشوهة أخلاقياً ومنحرفة سلوكياً مثل آية حجازي أن تكون مؤتمنة على الأطفال كما تدعي؟، سؤال ظل طويلاً دون إجابة".

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وأضاف رواد السوشيال: "هل لشخصية تحمل كل ذلك الحقد والعنصرية بل وأتهمت بتعريض الأطفال للإغتصاب أن تتحدث عن الحقوق والحريات؟".

ووجه رواد السوشيال صفعة لها قائلين: "هذه العميلة وزوجها هم الذين باعوا قضايا الوطن وتحالفوا مع إخوان الخراب والدمار والفوضى ولن يردعهم وازع من أخلاق أو ضمير".

وأشار رواد التواصل الاجتماعي في رسالتهم: "لن يصمت المصريين عن هذه النماذج الضالة المضلة من المرتزقة الذين تخلوا عن الشعب والوطن لكسب حفنة من الدولارات".