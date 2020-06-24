أخبار مصر | البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان "وتواصوا بالحق"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان "وتواصوا بالحق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حملة توعوية إلكترونية جديدة بعنوان: "وتواصوا بالحق"، تستهدف نشر فضيلة التناصح بين الناس في وقت الأزمات وأن يكون التواصي بينهم منهج حياتي ومسئولية مجتمعية على الجميع بما يحقق الوعي الشامل الذي يحفظ على الناس حياتهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الحملات التوعوية في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم ويحتاج الناس إلى من يذكّرهم بنشر الفضائل واستشعار المسئولية فيما بينهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد إن الحملة يتم تنفيذها إلكترونيًا عن طريق موقع المجمع الإلكتروني والصفحات الرسمية له على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في هذه التوعية الإلكترونية.

وتسعى الحملة لتوجيه مجموعة من الرسائل الهادفة التي تنشر المحبة والمودة والألفة بين الناس، فالتواصي والتناصح بالحق منهج إلهي، ومن هدي الأنبياء، كما أن النبي صلى الله أنه كان يوصي أصحابه دائمًا بوصايا عامة وأخرى خاصة، والتي كانت تدلّهم على الخير في الدنيا والآخرة. وأضاف عيّاد أن الحملة تستهدف أن يتناقل الناس فيما بينهم ماينفهم لا ما يضرهم، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الشائعات ويفتح الطريق أمام تبادل المعلومات النافعة، ويحذر من إخفاء العلم والبخل به، وأن يشعر بعضنا ببعضٍ، فالمجتمع يقوم ويقوى بالتماسك والاتحاد لا بالفرقة والشتات. Advertisements أوضح الأمين العام أن إدراك الناس بأهمية أن يكون كل فرد مسئول عن غيره قبل نفسه، من الأمور التي تحقق السلم المجتمعي فيما بينهم، وتنبذ السلبية وتنشر الإيجابية، فالمجتمع الذي نعيش فيه هو مسئوليتنا جميعًا والرّقي به والحفاظ عليه غاية الكل لا الفرد. في سياق آخر، أصدر مجمع البحوث الإسلامية العدد الجديد من مجلة الأزهر لشهر ذي القعدة؛ والذي تناول الكثيرمن المقالات المهمة التي تتميز بالتنوع في الموضوعات والثراء في المعلومات في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بأن تكون المجلة أداة علمية مهمة تناقش القضايا المتجددة بمنهج علمي رصين، وتقدم علاجًا لكثير من المشكلات المجتمعية التي تواجه الناس في حياتهم.

وقال نظير عيّاد إن مجلة الأزهر من أهم المجلات الإسلامية التي يتم إصدارها في العالم الإسلامي؛ بما تحويه بين صفحاتها من مادة علمية مهمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسلط الضوء على قضايا جدلية ومعاصرة مهمة، يكشف حقيقة الدور التنويري والتثقيفي للأزهر الشريف من خلال ماتقدمه المجلة من آراء علمية في كثير من القضايا المعاصرة، وبدعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، قد شهدت المجلة مراحل متنوعة من التطوير على المستوى التحريري والمادة العلمية المقدمة بها والتي جمعت ما بين التأصيل العلمي.

أضاف عيّاد أن المجلة جمعت في موضوعاتها ما بين الأصالة والمعاصرة، حيث تتناول قضايا التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، وحقوق الإنسان، ودور المرأة في خدمة قضايا الأمة، وقضايا المواطنة والتعايش المشترك، ومكافحة الإرهاب.