أخبار مصر | محافظ القاهرة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمدن الأفريقية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمدن الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن العاصمة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية

وأكد في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المحافظة تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة أغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها متعهدا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه القيام بأداء أعمالهم على أكمل وجه.

وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية فى يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بمدينة القاهرة، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، معربًا عن تطلعه أن تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود، مؤكدا أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا للمجلس التنفيذي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمى _ والذى كان مقررًا مارس الماضى وتأجل بسبب جائحة كورونا _ عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة.

وستناقش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام ٢٠٢٠ للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية ٢٠٣٠.

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شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ومحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية .

ضبط 12 طن سكر وكمية من الملح مجهول المصدر بالقطامية

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، من ضبط ١٢ ألف كيس سكر بوزن إجمالي ١٢ طن سكر معبأ وعدد ١٥ ألف كيس ملح بوزن إجمالي ٤ طن ونص مجهولي المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفى، أنه تم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع مواد غذائية غير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ علي الكمية علي ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق، والتأكد من سلامتها وآلية وصولها للمواطن بيسر وسهولة وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط ١٠٥ برميل بداخلهم ٤٧٢٥ لتر زبادي يوناني مجهول المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث، وقد تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن إدارة الثلاجة لمخالفته أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر والقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود فواتير وانتهاء الصلاحية.