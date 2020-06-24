أخبار مصر | تعليمات جديدة من "تعليم الجيزة" بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليمات جديدة من "تعليم الجيزة" بشأن امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة صباح اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان على مستوى المحافظة عبر برنامج ويبيكس الالكتروني عن بُعد.

وحضر الاجتماع مسؤلي غرفة العمليات ومدير عام الشئون التنفيذية ومسؤل التطوير التكنولوجي، لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتي جاءت خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية أمس .

وفي بداية الاجتماع أكد حجازي وكيل الوزارة لمديري الإدارات أن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة تعد مهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير التعليم خلال الاجتماع الإلكتروني الضوابط التي حددها نائب الوزير خلال اجتماعه أمس، وحتمية تنفيذها فورا لضمان تحقيق الجودة الانضباطية للعملية الامتحانية ومتابعة مديري الإدارات الإجراءات التنفيذية الفورية لتلك الضوابط وجاء على النحو التالي :-

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".

- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

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- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وتم تصميم أي دى تعريفى لهم وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" من العاملين بمركز التطوير التكنولوجي بتعليم مطروح علي أن يكون العضو المكلف بتلك المهمة (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها.

- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.