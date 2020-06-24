أخبار مصر | برلمانية: نقدر تضحيات الأطقم الطبية في مكافحة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: نقدر تضحيات الأطقم الطبية في مكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن الأطقم الطبية خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فهم يعملون بكامل طاقتهم وجهدهم ويضحون بأرواحهم في سبيل إبعاد هذه الجائحة عن الشعب المصري ورعاية المرضى والمصابين دون خشية الإصابة أو العدوى.

وأشارت "عبد الحليم" في بيان صحفي، أن استشهاد أكثر من 91 طبيبا حتى الآن، ومعظمهم في فئة العمرية المتوسطة، يعد دليل واضح على أنهم يعملون ليلا ونهارا في سبيل مكافحة هذا الوباء وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وإسعاف المصابين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأطقم الطبية تعمل في إطار الإمكانيات التي تقدمها الدولة المصرية وعلى أتم الاستعداد لتقديم الجهد المطلوب لتجاوز هذه الفترة العصيبة، مشيرة الى أن هناك العديد من الأطباء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.